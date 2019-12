Severinina iskrena izpoved: Hvala vsem, ki ste mislili name

Čeprav je pevka Severina trenutno na turneji, ima misli usmerjene k svojemu sinu Aleksandru. Na priljubljenem družbenem omrežju se je zahvalila vsem, ki ji stojijo ob strani v tako težkih trenutkih in upa, da ji bodo oboževalci izkazali nekaj ljubezni in veselja.

Hrvaška pevka Severina Kojićje še vedno pretresena zaradi začasne odločitve sodišča, da skrbništvo dodeli njenemu nekdanjemu možu Milanu Popoviću, a zvezdnica se ne preda in tokrat se je na Instagramu zahvalila vsem oboževalcem in svojim prijateljem, ki ji stojijo ob strani v tako težkih trenutkih in razumejo, kaj doživlja.

"Hvala vsem, ki ste mislili name. Poseben občutek je, če te ima nekdo v mislih, da te nekdo razume in da nekdo ve, 'za kaj gre'. Hvala vsem javnim osebam in vsem neznancem, ki so me podprli. V vsakem vašem pismu sem začutila eno majhno molitev ... Hvala Hrvaška, Srbija, Slovenija, Makedonija, Črna gora, Bosna in Hercegovina in hvala vsem ljudem, ki živite v diaspori," je zapisala v daljšem zapisu ob fotografiji.

Severina še vedno upa, da se bo sreča prevesila na njeno stran. FOTO: Profimedia