Severinina mama prekinila molk: Milana je lahko sram

Prvič po pretepu sester Vučković se je oglasila njuna mama Ana Vučković, ki se je postavila na stran najmlajše hčerke Severine. Pravi, da v medijskih izjavah ni vešča, a da je za vse kriv Milan Popović, pevkin nekdanji mož.

"Spoštovani. Sem Severinina mama. V sinočnjem dnevniku Nove TV ste prebrali izjavo Milana Popovića. Vsi veste, kdo je samo zato, ker je bil z mojo hčerko. Zanj pred tem ni nihče niti slišal. On pojasnjuje, kaj se je dogajalo v moji hiši. Sram ga je lahko. Od kje mu pravica za komentiranje? Niti ga tu ni bilo niti se ne bo vrnil," je hrvaški televiziji preko elektronske pošte sporočila Ana Vučković, Severinina mama.

icon-expand Severina in Ana Vučković FOTO: Instagram

"Od kod mu pravica, da 10 let neprimerno blati mojo hčer, mater njegovega otroka? Ali kdaj pomisli na mojega vnuka, svojega sina? Že leta jo nadleguje in javno pljuva po njej, čeprav je mati njegovega sina. Tudi mene vse boli, ker vidim, kako živi. Zalezovanje, ustrahovanje, tožbe, podkupovanje ljudi, najslabše metode KBG se uporabljajo za mojo Severino in ljudi v njenem okolju," je še povedala in dodala: "Sinoči ste brali, da je komentiral, kaj sem rekla. Od kod mojemu bivšemu zetu pravica, da me omenja, od kod šele pravica, da govori, kaj sem rekla in česa nisem rekla? Morda sem stara, ampak nora in senilna nisem. Nazadnje ko sem videla tega človeka, ki ga ne želim imenovati, mi ni niti odzdravil, ko sem ga videla z mojim vnukom. Sram ga bodi."

Ana je v izjavi povedala, da do tega dne še nikoli ni dala izjave za medije, čeprav je njena hči medijska osebnost že več kot 25 let. "Tega nisem vešča in po tem do zdaj ni bilo potrebe. Zdaj pa moram spregovoriti." Severinina mama pravi, da je policiji povedala, da Severina svoje sestre ni poškodovala, da se je za napad odločila pevkina sestra. "Ja, povedala sem tudi, da to ni bilo prvič, da je Severino prijavila sestra. Ne samo nje, tudi lastno hčerko je Marijana prijavila policiji. Vsem pristojnim sem povedala, da Severina skrbi zame in da me boli, da tako trpi zaradi svoje sestre, ki si izmišlja stvari in laže."

