Severinina nova pesem tudi za srbske študentke, ki protestirajo

Hrvaška zvezdnica Severina je minuli vikend z javnostjo delila novo pesem Tako ti je, sine moj , ki jo je napisala sama. Premierno jo je zapela v finalu oddaje SuperStar in presenetila svoje oboževalce, ki so dolga leta čakali, da bi se pevka ponovno vrnila v kantavtorske vode – nazadnje je to storila leta 2012 s pesmijo Ostavljena . A to ni edini razlog, da je 52-letnica požela tolikšen odziv javnosti. Severina je znana tudi po tem, da s svojo glasbo pove, kar si misli, brez olepšav. V pesmi zapakira kose svojega življenja, med drugim desetletno bitko s hrvaškim sodnim sistemom, zaradi katere je ločena od svojega sina in si na očeh javnosti prizadeva za skrbništvo. Nova pesem Tako ti je, sine moj , je pesem, ki jo je kot mati napisala za svojega otroka.

"Začela sem jo pisati na začetku leta, da bi se poskusila otresti žalosti in jeze, ki sta me prevzeli po odločitvi vrhovnega sodišča," je zvezdnica povedala po svojem nastopu, na svojem Instagramu pa je sledilcem razkrila, komu posveča svežo pesem: "Ta pesem je za vse matere, ki se borijo za svoje otroke, za vse očete, ki svojim punčkam ne znajo pojasniti, zakaj jih nekdo nadleguje v šoli. Je tudi za vse naše delavce in upokojence, ki komaj pridejo čez mesec, pa tiste, ki protestirajo, za zdravnike in medicinske sestre, ki delajo v težkih pogojih za zelo majhne plače. Pesem posvečam tudi pogumnim študentom v Srbiji, ki so se odločili zoperstaviti diktatorskemu režimu in ki so jih podprli tudi hrvaški študenti," je zapisala Severina in v hipu sprožila poplavo komentarjev. "To je pesem, ki bi jo bilo treba vpeljati v šolski učni program," je le eden izmed njih.

Na koncu je Severina dodala, da je to predvsem pesem za vse, ki so nemočni, ponižani in ki jih je preveč sram, da bi sami spregovorili.