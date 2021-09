Severinina odvetnica: S Porfirijem sta se slišala, nič pa ne vemo o tožbi

Zadevo je za hrvaški Jutarnji list komentiral medijski predstavnik Državnega tožilstva Republike Hrvaške: "Državno tožilstvo Republike Hrvaške ne potrjuje prejema kazenske prijave in ne podaja podrobnosti o prejetih prijavah oziroma vlogah. Potrditev, da je bila kazenska prijava podana, vam lahko poda le vlagatelj sam, zato svetujemo, da se obrnete nanj in njega prosite, da odgovori na vprašanja, kdo in kdaj ter proti komu in zakaj je bila predložena potencialna kazenska prijava. Odgovorimo lahko le, da ni bilo srečanj s patriarhom srbske pravoslavne cerkve."

Kot so poročali srbski mediji, naj bi se nadlegovanje začelo kmalu po tem, ko je bil Porfirije februarja izvoljen za patriarha. "Dva dni po imenovanju so začela prihajati sporočila. V sporočilih je Severina Porfirija naslavljala s 'pope' (pravoslavni duhovnik, op. a.) in v sporočilih piše marsikaj. To je besedišče, ki si ga normalen človek ne more niti zamisliti. Porfirije na začetku ni reagiral, a vsakodnevno nadlegovanje je postalo nevzdržno. Niso bila le sporočila, bilo je tudi več klicev," je za Kurir povedal eden od virov blizu Porfirija.

Bogoljub Ostojić, tajnik zagrebško-ljubljanske metropolije, je za Dnevnik.hr povedal, da naj bi Severina Porfirija res žalila, ni pa znano, zakaj točno naj bi jo prijavil.

Severinina odvetnica Jasminka Biloš je za Jutarnji list odkrila, da se pevka in patriarh osebno poznata in sta pred časom že bila v kontaktu, da pa o prijavi ne ve nič. "Res je, da sta bila patriarh Porfirije in Severina že v stikih in sta se slišala po telefonu. Med tem pa nič ne vemo, da bi bil zoper nje vložen kakršenkoli postopek ali kazenska ovadba. Za to je prvič izvedela iz srbskih medijev. Primer ni bil preučen in vprašanje je, kako to, da so srbski mediji prvi posredovali informacije hrvaškega državnega tožilstva, kako to, da teh informacij nimajo hrvaški mediji, ampak srbski. Vprašanje, ali je zadevo res predal tožilstvu, je treba postaviti patriarhu Porfiriju."