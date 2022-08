Severinina sestra: Agresivna in duševno prizadeta oseba mi je zadala vbodno rano

Severino Vučković so v torek popoldne pričakali policisti in jo odpeljali na postajo, kjer je morala podati izjavo o incidentu, ki se je zgodil v stanovanju njene mame. Severina naj bi fizično obračunala s svojo starejšo sestro Marijano Popović , novinarko, ki sicer živi v Beogradu.

Incident je komentirala tudi Severinina ekipa za stike z javnostmi. V uradni izjavi so povedali, da je Marijana pevki z vratu odtrgala ogrlico in ji razbila prenosni telefon. Sosedi v Splitu pa so medijem povedali, da se je Marijana po bloku drla, da bo izkrvavela. "Okoli dveh zjutraj nas je prebudilo kričanje z ulice. Nismo vedeli, kdo je in kaj se dogaja. Kričala je: 'Pomagajte mi!' Klicali smo policijo, ki nam je povedala, da so prijavo že prejeli. Iz neznanega razloga so na kraj dogajanja prišli šele zjutraj, šli od stanovanja do stanovanja in sosede izpraševali, kaj se je dogajalo. Torej, zgodilo bi se lahko marsikaj, njih pa ne bi bilo. Ko samo pomislim na to, se vsa naježim. Vprašajte jih, vprašajte jih, zakaj niso prišli ponoči. Ne vem, morda pa jim je kdo rekel, naj ne pridejo," je povedala ena od pretresenih sosed za portal 24sata.hr.

Za informativno oddajo komercialne televizije Nova TV je Marijana povedala, da je v zelo težkem obdobju in da ne ve, kako bo prebrodila vse skupaj. "Pretresena sem zaradi morilskega nagona v družini in ne želim komentirati plačanih in sramotnih objav njene ekipe za odnose z javnostmi. Težko je živeti v družini, v kateri eden od članov že dlje časa uživa različna zdravila in droge ter ne želi strokovne pomoči in iti na zdravljenje. Prostituiranje svoje osebnosti v medijih v škodo lastne družine je še ena deviantna psihološka pot dotične osebe," je povedala Severinina sestra in nadaljevala: "Nenehno napadanje družine, učiteljev, socialnih delavk, nekdanjih partnerjev ... Njena glava ni povsem čista in v preteklih štirih mesecih institucije, ki sem jih prosila za pomoč, niso ukrepale. Za nedavni incident so krive prav prijave socialnemu centru, policiji in državnemu tožilstvu."

Marijana je povedala tudi, da je prejela kar nekaj grozilnih telefonskih pogovorov. Dodala je, da jih je predala vsem pristojnim ustanovam. "Zahvaljujem se državnim institucijam, ministrstvu za notranje zadeve, državnemu tožilstvu; da sem se branila pred ostrim predmetom in dobila vbodno rano od agresivne in duševno prizadete osebe. Zabosti družinskega člana in ne poklicati 112. Uboga država, ki takšnim ljudem dopušča javno nastopanje," je svoj govor končala Marijana.

Zgodovina sester Vučković: starejša sestra se je pevke odrekla po poroki s Kojićem

Sestre Vučković so brez očeta ostale že v zgodnjem otroštvu, a čeprav jih je mama Ana vzgajala v pozitivnem duhu, je njihov odnos že nekaj let zelo skrhan. Razlika v letih in drugačen življenjski stil je pod težo slave in reflektorji dodatno poslabšal že tako slabe odnose in boleče dejstvo, da Severina in starejša sestra Zdenka že vrsto let ne moreta vzpostaviti dobrega odnosa.