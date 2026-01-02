Severinina zaobljuba: Želim se zaljubiti v nekoga normalnega

Prvi dnevi novega leta so odlična priložnost za sklenitev mejnikov, ki jih želimo doseči. Tega se očitno zaveda tudi Severina , ki je na spletu objavila svoj seznam zaobljub, nekaterih velikih, drugih majhnih.

"Novo leto začenjam z veliko hvaležnostjo vsem, ki so mi pomagali na moji življenjski poti. Želim si biti vedno prijazna in drugim narisati nasmeh na obraz ter jim narediti vsaj lep trenutek, če ne celo dan," je sledilcem zaupala hrvaška zvezdnica in nadaljevala: "Želim si odpustiti vsem in ne gojiti zamere do tistih, ki so mi storili kaj krivičnega, ker me to ubija, ne njih."

"Želim si tudi vsak dan tri ure masaže, vsak dan piti kavo z nekaterimi ljudmi, ki jih že dolgo nisem videla, in biti tiho. Spati osem ur na dan, se zaljubiti v nekoga normalnega, ustvarjati nepozabne trenutke, biti obkrožena s pozitivnimi ljudmi in pozitivno energijo, imeti moč boriti se za uresničitev sanj, imeti odprto srce, mirne misli in močno telo."

Zapis je zaključila z besedami: "Vsaj trikrat na teden vaditi jogo in štirikrat trenirati. Prebrati vsaj tri knjige na mesec, si ogledati tri predstave na mesec in obiskati pet tujih koncertov na leto. Potovati na destinacije, ki jih želim videti ... Vsem želim enako, kot želim sebi!"

Ob zapisu je s sledilci delila posnetek, na katerem v dvigalu pozira v svetlikajoči se zlati toaleti.