Severininega sina sodišče vrnilo očetu. Ona: Otrok želi biti z mano

Kot poročajo hrvaški mediji, se je v bitki za skrbništvo med Severino in Milanom Popovićem zgodil preobrat. Severina in Milan si ne bosta več delila skrbništva, kot so leta 2021 odločili na županijskem sodišču v Splitu, temveč se skrbništvo vrne očetu, ta odločitev vrhovnega sodišča pa stopi v veljavo takoj, ne glede na Severinino morebitno pritožbo.

Kot poroča Nacional, je razlog ta, da je Županijsko sodišče v Splitu kršilo zakon o pravdnem postopku. Severinin odvetnik z omenjeno odločitvijo vrhovnega sodišča ni seznanjen, zato je ne more komentirati, piše v sporočilu za javnost, posredovanem medijem. Edino, kar lahko z gotovostjo trdi, je, da "ni res, da bi vrhovno sodišče lahko spremenilo odločitev županijskega sodišča v Splitu, ker ni bila predmet obravnave in odločanja pred vrhovnim sodiščem, saj je vrhovno sodišče že obravnavalo procesno vprašanje, o katerem bi morebiti lahko zavzelo drugačno stališče kot Županijsko sodišče v Splitu in zahtevalo, da županijsko sodišče to vprašanje ponovno obravnava."

Severina znova brez skrbništva nad sinom

"Če drži, da je bila sodba vrnjena v zaslišanje izvedencu, gre za sodbo vrhovnega sodišča, ki je v nasprotju s pravnim stališčem ustavnega sodišča, predstavljenim v odločbi ustavnega sodišča U-III/1568/2014. S tem vrhovno sodišče ni prispevalo k poenotenju sodne prakse, temveč nasprotno. Ravnalo je v nasprotju z ustavno in sodno prakso," dodaja. Severina: Tako kot se sodniki borijo za svoje plače s stavko, se bom tudi jaz borila naprej Oglasila se je tudi Severina. "Zdaj so vrhovni sodniki razsodili. Dvignili so roko v imenu mojega otroka, ki ga nikoli niso videli, s katerim niso nikoli govorili, ki ima svoje življenje, svoje misli in ga sistem muči 10 let, jaz pa trpim skupaj z njim. Ne zato, da bi me zdaj morali spraševati o nepravilnostih v odločbah vrhovnega sodišča, ne da bi me morali spraševati še o nepravilnostih, predvsem tistih, ki so bile vložene zoper pravno prakso ustavnega sodišča, kot pravi moj odvetnik."

"Da pa se jaz do zadnje kaplje krvi borim za svojega otroka, brez katerega sem živela 20 mesecev, z mojim otrokom se ne boste igrali. S kakšno pravico? Moj otrok ni vreča krompirja za menjavo. Poenostavljeno povedano, to lahko pomeni, da bom svojega otroka, ki sem ga rodila, vzgajala in izobraževala, ki je živel z mano od rojstva, spet videla ob torkih in četrtkih od 16. do 20. ure ter vsak drugi vikend ob sobotah in nedeljah. Ne boste me več imeli za norca in delovali proti otrokovi volji. On živi in se šola v Zagrebu za razliko od očeta. Sram me je te države, da se take stvari počnejo z otrokom in da ne smem spregovoriti, da ne bi koga užalila," pravi Severina.

"Prestala sem vso kalvarijo hrvaškega pravosodja, pa še tole vrhovnega sodišča bom, a skozi to sem šla z otrokom. Tukaj sem nepomembna. Tako kot se sodniki s stavko borijo za svoje plače, tako se bom jaz še naprej borila za svojega otroka, ki je izjavil, da želi živeti pri meni, kar očitno nikomur ni mar, sploh pa nekaterim pokvarjencem," je še dodala. Leta 2021 je sodišče sprejelo odločitev o skupnem skrbništvu "Odločitev je, da bosta imela skupno skrbništvo nad otrokom, torej da bo otrok polovico časa preživel z mamo in polovico z očetom. Bomo videli, ali se bosta starša uspela dogovoriti ali bo sodišče odločilo o podrobnostih," je takrat dejal pevkin odvetnik Matić in dodal, da zoper to odločitev ni možna pritožba. "Pozneje se bomo borili, da bi Severina dobila polno skrbništvo nad otrokom. Takoj, ko je sprejeta odločitev, da starša z otrokom preživljata enak čas, se šteje, da je bil otrok vrnjen materi. Menimo, da smo zdaj dobili, kar je bilo mogoče, in to je zelo dobra novica," je takrat še dejal odvetnik. Konec leta 2019 je morala otroka predati Popoviću Sodnica Tea Golub je konec leta 2019 izdala začasni ukrep in odločila, da bo sin Severine Kojić in srbskega podjetnika Milana Popovića še naprej živel pri očetu, ki torej samostojno skrbi za zdravje in izobraževanje otroka. Na dan razsodbe novembra 2019 je morala Severina sina nemudoma predati očetu.

