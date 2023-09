Severininemu kitaristu med vožnjo zagorel avto, rešil ga je voznik tovornjaka

Pred dnevi se je Ivan Pešut nič hudega sluteč vozil po avtocesti proti Zagrebu. Med priključkom Karlovac in priključkom Jastrebarsko pa je nenadoma zagorel njegov avtomobil, česar priljubljen kitarist, ki nastopa tudi s pevko Severino, na začetku sploh ni opazil. Šele ko mu je voznik tovornjaka začel trobiti, je ugotovil, kaj se dogaja in ustavil na odstavnem pasu. Pešut je nesrečo, v kateri k sreči ni bil nihče poškodovan, objavil na Instagramu, kjer se je oglasila tudi pretresena Severina.

Nesreča nikoli ne počiva in to je nedavno na lastni koži občutil tudi Ivan Pešut. Slavnemu hrvaškemu kitaristu je med vožnjo po avtocesti proti Zagrebu zagorel avtomobil, česar pa ni opazil, vse dokler mu ni začel trobiti voznik tovornjaka. Takrat je zagledal plamene in s pomočjo tovornjaka zapeljal na odstavni pas, saj njegove zavore niso več delovale.

"Živi smo in praznujemo," je zapisal ob videoposnetku gorečega avtomobila, ki ga je objavil na svojem Instagramu. Kitarist, ki nastopa s hrvaško zvezdnico Severino, je tako za las ušel tragediji, svojo zahvalo vsem, ki so mu kakor koli pomagali, pa je delil na družbenih omrežjih. "Iz srca se zahvaljujemo vsem, ki ste se ustavili in pomagali, čeprav se je vse zgodilo v dveh minutah. Več ljudi je prišlo z gasilnimi aparati, a bolj varno je bilo, da smo se kar umaknili. Najlepša hvala članom hrvaške vojske in mimoidočim policistom, ki so pomagali," je zapisal. Dodal je še zahvalo vozniku tovornjaka, ki je pravzaprav preprečil najhujše.

