Severino toži učiteljica: zahteva 9.000 evrov odškodnine

V četrtek bo na hrvaškem vrhovnem sodišču zaslišanje, na katerega Severini in učiteljici ni treba priti, lahko pa, če, seveda, želita. Učiteljica zvezdnico toži in od nje zahteva odškodnino v višini 70.000 kun, kar je približno 9.200 evrov. Prvo zaslišanje je bilo predvideno november lani, a je bilo preloženo. Tožba je bila vložena aprila lani.

Seve se ni pojavila na zadnjih dveh zaslišanjih, ki jih je v sporu zoper nje, prav tako v na hrvaškem vrhovnem sodišču, sprožila sodnica Lucija Lasić.

Sodnica je pevko februarja lani tožila zaradi kršitve osebnostnih pravic in zahtevala odškodnino v višini 20.000 kun (približno 2.645 evrov). Severina je namreč po incidentu v šoli oktobra 2019 na tiskovni konferenci ob začetku svoje koncertne turnejeČarobne turneja (Magic Tour), ki si jo lahko pogledate na VOYO, izjavila:

"Ne vem, zakaj sem presenečena, da se to dogaja … Gre za sistematično psihološko posilstvo s strani očeta (mojega otroka) in institucij, ko pa v tej državi niti ženske niti deklice nimajo sodne zaščite in podpore za fizično posilstvo. Sama sem šla skozi podobno posilstvo na okrožnem sodišču v Splitu, v sodnem postopku poskusa odvzema otroka pri sodnici Luciji Lasić."

Lasićeva je na okrožnem sodišču v Splitu v sodnem procesu odločala o Severinini pritožbi na sodbo, ki je narekovala, da pevkin sin živi z očetom, srbskim podjetnikom Milanom Popovićem, medtem ko ga mama lahko vidi le določene dni. Severini je bila s tem odvzeta pravica do odločanja o zdravstvenem varstvu in izobraževanju sina.

Ta prvotna sodba je v javnosti dvignila veliko prahu, Severina in njena ekipa odvetnikov pa so vložili veliko truda, da bi se pritožili. Na seji senata okrožnega sodišča v Splitu februarja lani je sodnica Lasić prvič zahtevala izvzetje iz primera. Njena prva zahteva za izvzetje je bila zavrnjena, vendar je Lasićeva znova zahtevala izvzetje z utemeljitvijo, da je proti eni od strank v postopku, in sicer proti Severini Kojić, sprožila odškodninski civilni postopek.