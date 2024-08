Severino zaradi kontroverznih izjav pridržali na meji s Srbijo: Ne pridem več!

Incident naj bi se zgodil v nedeljo, katere pevkine besede so zmotile organe pregona, pa ni jasno. Po pričevanju virov, ki so spregovorili za 24sata.hr, so zvezdnico ustavili na meji, ji pregledali avto in jo pospremili v policijsko zgradbo na razgovor. Tisti večer naj bi pela na zasebnem rojstnodnevnem praznovanju v Beogradu. "Okoli 19.45 je prispela na mejo, med pregledom dokumentov so jo vprašali, kdaj je bila nazadnje v Srbiji in jo prosili, naj ustavi avto ob strani. Vzeli so ji dokumente in več ur je čakala v avtu, ko ji je mejni policist prišel povedat, da prihaja inšpektor republiškega MUP-ja. Prišla sta dva inšpektorja in skupaj s carinikom pregledala avto. Ugotovili niso nič sumljivega, zato so jo povabili na razgovor v policijsko stavbo," je povedal vir in dodal, da je Severina domnevala, da je bil postanek povezan s predsednikom Vučićem.