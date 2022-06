Sex Pistols ob jubileju kraljice Elizabete še s spominskim kovancem

Pevec skupine Johnny Rotten je nedavno razkril svoje poglede na monarhijo in poudaril, da protikraljevska himna God Save The Queen ni v celoti odraz njegovega trenutnega prepričanja. V britanski televizijski oddaji Piers Morgan Uncensored je med drugim izjavil, da vsi domnevajo, da je proti kraljevi družini kot človeškemu bitju, a naj ne bi bil: "Pravzaprav sem zelo, zelo ponosen na kraljico, ker je preživela in ji gre tako dobro," so njegove besede povzeli pri reviji.

Ker verzi govorijo o kraljici kot nečloveškemu bitju, njen režim pa označujejo za fašističen, so jo prepovedali na radiu in televiziji hiše BBC. A zaradi tega je postala le še bolj razvpita in je zasedla drugo mesto na uradni lestvici singlov, čeprav mnogi njeni oboževalci še danes menijo, da so ji namerno odrekli prvo mesto, ki je pripadlo pesmi Roda Stewarta I Don't Want To Talk About It.