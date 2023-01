Sezono podelitev nagrad zaznamovale okužbe s koronavirusom.

Sezona podelitev nagrad je v Hollywoodu v polnem teku in te po dveh letih zopet potekajo brez večjih omejitev. Da je koronavirus kljub temu v družbi še vedno prisoten, pa potrjujejo okužbe med zvezdniki, ki so se udeležili podelitve zlatih globusov. Med zvezdniki, ki so zboleli, so Collin Farrell , Brendan Gleeson , Jamie Lee Curtis in Michelle Pfeiffer .

Zaradi okužbe so bili tako primorani preskočiti podelitev nagrad po izboru kritikov, na katero so prišli le tisti, ki so predhodno priložili negativni test za covid ali potrdilo o cepljenju. The Hollywood Reporter sicer poroča, da so bili ukrepi za preprečitev širjenja virusa to sezono podeljevanja nagrad v Hollywoodu precej ohlapni.

"To (okužbe, op. a.) ni bilo nepričakovano," je za ABC pojasnil epidemiolog John Brownstein. "Dogodek se je odvijal v zaprtem prostoru, v času, ko se virusi širijo, pa naj bo to viroza ali prehlad. Na taki bližini brez uporabe mask se bodo virusi aktivno širili."

Zvezdnike in vse, ki radi spremljajo popularno kulturo, čaka pestra prva tretjina leta. Po januarskih zlatih globusih in nagradah po izboru kritikov se bodo februarja podeljevali grammyji in nagrade BRIT, BAFTE in nagrade SAG, marca pa se bo vrhunec sezone odvil s podelitvijo prestižnih oskarjev. Zaenkrat še ni znano, kako bo za zdravje in varnost poskrbljeno na omenjenih podelitvah.