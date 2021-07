Shailene Woodley in Aaron Rodgers zaroko skrivala več mesecev

Igralka Shailene Woodley, ki je v začetku leta potrdila zaroko z igralcem ameriškega nogometa Aaronom Rodgersom, je sedaj v intervjuju za ameriško revijo razkrila, da sta z zaročencem zaroko skrivala več mesecev: "Zaroko sva javno razglasila zgolj zato, da naju kdo drug ne bi prehitel, in to sva storila mesece in mesece po samem dogodku."

29-letna Shailene Woodley in 37-letni Aaron Rodgers sta srečno zaročena že veliko dalj časa, kot so oboževalci sprva mislili. Kljub temu da je igralka voditelju oddaje Jimmyju Fallonu že februarja priznala, da je zaročena, je sedaj v intervjuju za ameriško revijo razkrila, da sta z Aaronom zaroko dalj časa skrivala. Shailene Woodley "Za naju to ni sveža novica, zato je malo smešno. Vsi so zdaj vzhičeni zaradi tega, midva pa sva precej sproščena, saj sva že nekaj časa zaročena," je februarja povedala voditelju, sedaj pa je dodatno razkrila, da sta zaroko razglasila kar "mesece in mesece" po samem dogodku. Razlog za to je bilo predvsem dejstvo, da sta uživala v svojem zasebnem mehurčku: "Zaroko sva javno razglasila zgolj zato, da naju kdo drug ne bi prehitel." Shailene je reviji, katere naslovnico bo krasila prihodnji mesec, povedala, da se je iz javnosti umaknila tudi zaradi zdravstvenega stanja, ki se k sreči izboljšuje. Čeprav ni razkrila, za kaj gre, je povedala: "Zanimivo se je soočati z nečim tako fizično zahtevnim in hkrati biti na očeh javnosti. Počutiš se lahko tako izoliranega in osamljenega. Če ljudje fizično ne vidijo tvoje poškodbe, težko sočustvujejo s tabo." Shailene je ob naznanitvi zaroke svojega zaročenca označila za "čudovitega" in "izjemnega človeka" ter razkrila, da si zaradi pandemije covida-19 še ni imela možnosti pogledati kakšne njegove tekme v živo, tako da ga še ni videla igrati. Shailene Woodley in Aaron Rodgers 37-letni Aaron je bil dve leti v zvezi z voznico hitrih avtomobilov Danico Patrick, razšla pa sta se julija lani. 29-letna igralka pa je bila v preteklosti nekajkrat opažena v družbi igralca ragbija Bena Volavole.