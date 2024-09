Shailene Woodley o igralski karieri: Starši so mi postavili tri pravila

Starši so Shailene Woodley v igralski karieri podpirali že od malih nog, vendar so ji zadali nekaj smernic, ki jih je morala upoštevati. "Moji starši so imeli tri pravila, ko sem začela z igranjem," je povedala 32-letnica in dodala: "Da sem bila igralka, sem morala ostati takšna, kot so me poznali, imeti dober uspeh v šoli in se zabavati."

"Všeč mi je, da so vključili tudi zabavo," je dodala o mami Lori Woodley in očetu Lonnieju Woodleyju. Zvezdnica je upoštevala pravilo glede šole, vendar ga je pospešila na način, ki je bil smiseln za njene karierne cilje. Pri 15. letih si je zagotovila potrdilo, da je lahko že v prvem letniku srednje šole zakonito delala, kot odrasla oseba. Ker je Shailene tako oboževala šolo, je bila ponosna na to, da je bila tako uspešna. "Na koncu sem ostala, da sem dobila pravo diplomo in šla na maturantski ples," je dejala.

Zvezdnica je pred tem spregovorila o svojem edinstvenem odraščanju in razkrila, da so njeni starši včasih prisilili njo in njenega mlajšega brata Tannerja, da sta se po prepiru "objela" in se pobotala. Skozi šolanje pa se je soočila tudi s težkimi preizkušnjami, šolarji so jo namreč zbadali. "Prizadeli so me, moji starši pa niso bili na moji strani. Rekli so: 'Zelo mi je žal, da se tako počutiš, ampak kaj misliš, kaj je ta oseba čutila?' Oh, sovražila sem to," je takrat dejala.

Sedaj leta kasneje, igralka razume, kaj so počeli njeni starši. "Omogočili so mi spoznati, da nihče ni zloben," je priznala in dodala: "Verjetno imajo težave in se ne morejo izraziti, ali pa doma nimajo ljubezni, zato se ta vzorec ponavlja. To mi je omogočilo širši pogled: preprosto se postavite v kožo druge osebe."