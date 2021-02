Shailene Woodley potrdila zaroko z Aaronom Rodgersom: On je čudovit

"Še vedno nisem bila na nogometni tekmi, ker sva se srečala v tem čudaškem, čudaškem času in so bili vsi stadioni, na katerih je igral, zaprti. Tako da še nisem šla na nogometno tekmo," je dejala in priznala, da preden sta se s 37-letnim Rodgersom spoznala, si "še nikoli ni ogledala nobene nogometne tekme" .

Shailene je svojega zaročenca označila za "čudovitega" in "izjemnega človeka" . V pogovoru z voditeljem oddaje se je med drugim pošalila, da si ni nikoli mislila, da se bo poročila z nekom, ki "se preživlja z metanjem žog" in da svojega zaročenca ni poznala kot športnika.

"Ja, zaročena sva," je 29-letna igralka priznala 46-letnemu voditelju oddaje Jimmyju Fallonu . "Ampak za naju to ni sveža novica, zato je malo smešno. Vsi so zdaj vzhičeni zaradi tega, midva pa sva precej sproščena, saj sva že nekaj časa zaročena."

Da je Aaron srečno zaljubljen in oddan, je potrdil 6. februarja, ko je prejel nagrado za najkoristnejšega igralca v zadnji sezoni NFL. "Velika čast je že tretjič prejeti to nagrado. 2020 je bilo zagotovo zelo noro leto, zapolnjeno s spremembami in osebno rastjo ter nekaterimi norimi spomini. No, pa še zaročil sem se," je v prvi polovici meseca povedal ob prejetju laskave športne nagrade.

"Skupaj sta zelo srečna,"je dejal vir. "Ni presenetljivo, da jo je zaprosil tako hitro. Ko veš, da je prava, veš, kajne?"

37-letni Aaron je bil pred tem dve leti v zvezi z voznico hitrih avtomobilov Danico Patrick, razšla pa sta se julija lani. 29-letna igralka pa je bila v preteklosti nekajkrat opažena v družbi igralca ragbijaBena Volavole.