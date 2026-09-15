Shailene Woodley s svojim videzom razdvojila oboževalce: 'Imamo vprašanja'

Shailene Woodley se je vrnila na emmyje, kjer je osvojila kipec za vlogo v seriji Paradise, bolj kot s svojo zmago pa je pozornost pritegnila z videzom, ki ga je izbrala za ta večer. 34-letnica je nosila top modre barve z globokim dekoltejem in široke zlate hlače, h katerim je kombinirala dolge rokavice bordo rdeče barve. Celoten videz je dopolnila z izstopajočo večjo ogrlico, lase pa je spela v nizek rep.
"Imam vprašanja. Veliko vprašanj," se je med komentarji na družbenem omrežju na njen videz odzval nekdo od uporabnikov, drugi pa je dodal: "Shailene Woodley je na podelitev emmyjev 2026 prispela oblečena v ... ne vem, kako naj to opišem. Ampak vi ste tam, jaz pa ne, tako da poglejte od bližje."
Vsi pa niso bili tako kritični, nekaterim igralkinim oboževalcem se je izbira garderobe za to priložnost zdela zanimiva. "Meni se zdi njen videz zabaven!" je zapisal nekdo, drugi pa priznal: "Glede tega videza imam mešane občutke. So lepi kosi, a skupaj izgledajo malce čudno." Nekaj gledalcev pa se je pošalilo na račun igralkinega nekdanjega partnerja Aarona Rodgersa, ki je pred kratkim znova komentiral njuno razmerje: "Dekle, tvoj stilist je podtaknjen človek, ki ga plačuje Aaron Rodgers."
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