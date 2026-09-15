Shailene Woodley s svojim videzom razdvojila oboževalce: 'Imamo vprašanja'

Shailene Woodley se je vrnila na emmyje, kjer je osvojila kipec za vlogo v seriji Paradise, bolj kot s svojo zmago pa je pozornost pritegnila z videzom, ki ga je izbrala za ta večer. 34-letnica je nosila top modre barve z globokim dekoltejem in široke zlate hlače, h katerim je kombinirala dolge rokavice bordo rdeče barve. Celoten videz je dopolnila z izstopajočo večjo ogrlico, lase pa je spela v nizek rep.

Shailene Woodley je izbrala nekoliko nenavadno opravo. FOTO: Profimedia

"Imam vprašanja. Veliko vprašanj," se je med komentarji na družbenem omrežju na njen videz odzval nekdo od uporabnikov, drugi pa je dodal: "Shailene Woodley je na podelitev emmyjev 2026 prispela oblečena v ... ne vem, kako naj to opišem. Ampak vi ste tam, jaz pa ne, tako da poglejte od bližje."