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Shailene Woodley s svojim videzom razdvojila oboževalce: 'Imamo vprašanja'

Los Angeles, 15. 09. 2026 12.56 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
K.Z.
Shailene Woodley

Shailene Woodley, zvezdnica serije Majhne laži, se je po skoraj desetletju znova udeležila podelitve emmyjev, kjer je stopila na rdečo preprogo, s svojim videzom pa razdvojila oboževalce. "Kaj za vraga se kuha v tej kuhinji umetniške obrti?" se je spraševal nekdo na družbenem omrežju.

Shailene Woodley se je vrnila na emmyje, kjer je osvojila kipec za vlogo v seriji Paradise, bolj kot s svojo zmago pa je pozornost pritegnila z videzom, ki ga je izbrala za ta večer. 34-letnica je nosila top modre barve z globokim dekoltejem in široke zlate hlače, h katerim je kombinirala dolge rokavice bordo rdeče barve. Celoten videz je dopolnila z izstopajočo večjo ogrlico, lase pa je spela v nizek rep.

Shailene Woodley je izbrala nekoliko nenavadno opravo.
Shailene Woodley je izbrala nekoliko nenavadno opravo.
FOTO: Profimedia

"Imam vprašanja. Veliko vprašanj," se je med komentarji na družbenem omrežju na njen videz odzval nekdo od uporabnikov, drugi pa je dodal: "Shailene Woodley je na podelitev emmyjev 2026 prispela oblečena v ... ne vem, kako naj to opišem. Ampak vi ste tam, jaz pa ne, tako da poglejte od bližje."

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Vsi pa niso bili tako kritični, nekaterim igralkinim oboževalcem se je izbira garderobe za to priložnost zdela zanimiva. "Meni se zdi njen videz zabaven!" je zapisal nekdo, drugi pa priznal: "Glede tega videza imam mešane občutke. So lepi kosi, a skupaj izgledajo malce čudno." Nekaj gledalcev pa se je pošalilo na račun igralkinega nekdanjega partnerja Aarona Rodgersa, ki je pred kratkim znova komentiral njuno razmerje: "Dekle, tvoj stilist je podtaknjen človek, ki ga plačuje Aaron Rodgers."

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