Shailene Woodley: Z Milesom Tellerjem sva kot Julia Roberts in George Clooney

Hollywoodska igralca mlajše generacije veže tesno prijateljstvo, dolgo skoraj desetletje. Svoj odnos sta primerjala s tistim, ki ga gojita Robertsova in Clooney. Ker čas pogosto preživljata skupaj, sta si pred kratkim v družbi družine in prijateljev ogledala tudi eno najprestižnejših konjskih dirk na svetu.

Shailene Woodleyin Miles Teller prijateljujeta že skoraj deset let. Svojo tesno vez sta počasi pletla tudi zaradi skupnih projektov, pred kamerami pa sta do sedaj skupaj stala že štirikrat. V preteklih letih sta nanizala kar nekaj filmov, ki so zaznamovali njuno uspešno karierno pot, kljub obveznostim pa sta ostala v stiku.

Miles Teller in Shailene Woodley sta odlična prijatelja že desetletje.

V Hollywoodu so tovrstna prijateljstva prej izjema kot pravilo, Woodleyjeva in Teller pa sta znova dokazala, da je tudi žensko-moško prijateljstvo v svetu blišča in zabave še kako mogoče. Pred kratkim sta se udeležila tudi ene od najprestižnejših konjskih dirk na svetu, tiste v ameriškem Louisvillu v zvezni državi Kentucky. Športni dogodek, ki je znan pod imenom Kentucky Derby, sta obiskala z izbrancema in skupnimi prijatelji.

Kljub polni zasedenosti zaradi delovnih obveznosti se trudita negovati prijateljstvo, ki ima svoje začetke v letu 2012, ko sta se prvič srečala na avdiciji za film. Takrat sta se preizkusila v vlogah Aimee in Sutterja, zaljubljencev v romantični dramiThe Spectacular Now. Woodleyjeva je takrat povedala:''Občutek je bil dober. To je bil eden od tistih trenutkov, ko instinktivno veš, da mora nasproti tebe stati točno ta oseba,''je svoje doživljanje Tellerja slikovito opisala igralka in dodala, da na snemanjih drug drugemu pomagata in stojita ob strani.

Skupaj sta se pojavila v štirih filmih, po prvem skupnem sta se kasneje kot nasprotnika Tris in Peter pojavila tudi v trilogijiRazcepljeni. V letu 2020 so ameriški mediji poročali o novici, da sta se prijatelja odločila skupaj nastopiti še v petem filmu, politični satiri The Fence. V celovečercu, ki je trenutno v fazi pred-produkcije, naj bi upodobila mladoporočenca liberalnih nazorov, ki se najdeta v sporu s paranoidnim konservativnim sosedom.

Skupaj sta zaigrala tudi v trilogiji Razcepljeni.

Nov skupni projekt je zvezdnika še bolj povezal. 29-letna igralka je njuno prijateljstvo opisala tako: ''Ko pogledam Milesa in sebe, si mislim, da sem jaz kotJulia Robertsv odnosu do Georgea Clooneyja. Njuno prijateljstvo je takšno, kot bo najino čez dvajset let, in to je resnično nekaj posebnega.''Spet drugič je dejala, da bi si želela z Milesom na velikih platnih postati kot slaven par, primerljiv z navezo iz Titanika, ki jo sestavljata Kate Winslet in Leonardo DiCaprio, ter dodala, da bi s prijateljem z veseljem nastopila tudi v muzikalu.

Miles Teller je ob J. K. Simmonsu zablestel v filmu Ritem norosti, ki je bil leta 2015 nominiran za oskarja v kategoriji najboljši film.

Teller pa je ob tem poudaril, da bi si z Woodleyjevo želel pred kamere stopiti vsakih nekaj let, saj imata podoben način dela in slog igranja, o najboljši prijateljici pa med drugim meni tudi, da je izjemno talentirana.

