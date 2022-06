Shakira in Gerard Pique naj bi bila tik pred razhodom

Shakira in Gerard Pique že več let veljata za enega najbolj prikupnih parov Hollywooda, a kot kaže, ni vse tako lepo, kot je videti. Pevka, ki se je v nogometaša zaljubila leta 2010 na svetovnem prvenstvu v Južni Afriki, naj bi slavnega športnika ujela z drugo, to pa naj bi bil tudi razlog, da ga videvajo v stanovanju v Barceloni in ne na dvorišču družinske hiše.

Da je bil Gerard Pique nezvest, je v medijih zaokrožilo že večkrat, tokrat pa naj bi šlo zares. Shakira, s katero sta par od leta 2010, naj bi slavnega nogometaša ujela z drugo žensko, kar pa je bil povod, da sta se zvezdnika odločila, da zaživita ločeni življenji. 35-letnega nogometnega zvezdnika sosedje že nekaj dni videvajo med prihajanjem in zapuščanjem zgradbe v Barceloni, kjer ima stanovanje, Pique pa naj bi s prijateljem Riquijem Puigom užival tudi v nočnem življenju katalonske prestolnice. icon-expand Shakira in Gerard Pique FOTO: Profimedia Očividci naj bi zvezdnika opazili med vračanjem z ene izmed zabav, kjer sta mu družbo delala prijatelj in neznanka, zvezdnikovo uživanje v nočnih zabavah pa naj bi že dlje časa predstavljalo težave v njegovi zvezi s Shakiro. Pevka, ki je na družbenih omrežjih pogosto objavljala njune skupne fotografije, že od marca tega ni storila. PREBERI ŠE Shakira in Gerard Pique prodajata svoj dom za dobrih 13 milijonov evrov Zvezdnika, ki sta par že 12 let in imata dva otroka, nista nikoli stopila pred oltar.