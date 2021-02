Shakira in Gerard Pique prodajata svoj dom za dobrih 13 milijonov evrov

ShakirainGerard Pique, ki že deset let živita na koruzi in imata skupaj dva sinova, sta se odločila prodati svoj dom v Miamiju. Razkošno domovanje se razprostira na 809 kvadratnih metrov in ima šest spalnic in sedem kopalnic. Notranjost je bila opremljena po navdihu kolumbijske pevke, pohištvo pa je bilo v celoti izdelano po meri. Lesena tla so bila celo uvožena iz Španije, vhodna vrata pa iz Evrope. Shakira je nepremičnino prvotno kupila leta 2001 za 3,38 milijona dolarjev, kar je približno 2,8 milijona evrov.