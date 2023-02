Shakira in Karol G s skupnimi močmi nad nekdanje: Pozabila sem, kaj sva imela

Izlivanje jeze in razkrivanje težav v propadli zvezi skozi pesem bo očitno postala stalnica Shakire. V novi pesmi, ki jo je izdala v duetu s kolumbijsko pevko Karol G, se je zvezdnica namreč ponovno spravila nad svojega nekdanjega partnerja Gerarda Piqueja. Pesem z naslovom TQG (Te Quedó Grande) govori o moških, ki sta ju v življenju najbolj prizadela, v besedilo pa sta ponovno vključili tudi precej grobe besede, takšne, s katerimi sporočata, da sta nekdanje partnerje že pozabili.

"Kar sva imela, sem pozabila in to te je užalilo," je del besedila, ki sta ga v novi pesmi zapeli Shakira in Karol G. V pesmi z naslovom TQG (Te Quedó Grande) sta se ponovno spravili nad svoje nekdanje partnerje. Pesem je del novega albuma Karol G Mañana Será Bonito.

Kolumbijski dvojec je v novi pesmi tako obračunal z nekdanjim nogometašem Barcelone Gerardom Piquejem in raperjem Anuelem AA, s katerim je bila do leta 2021 v zvezi Karol G. "Zakaj me iščeš, če veš, da ne ponavljam napak, povej svojemu otroku, da ne tekmujem za moške," zapojeta pevki v refrenu.

46-letna Shakira in 32-letna Karol G sta že z napovedjo pesmi namignili, da se bo dotikala njune srčne bolečine ob razhodu. Nekdanja žena nogometaša je tako izdala že tretjo pesem, v kateri zelo očitno govori o nezvestobi, novi partnerici in vseh težavah pretekle zveze z Piquejem. "Prizadelo me je, ko sem te videla z njo. A moje življenje je sedaj boljše, prisežem, da nisi več dobrodošel. Tvoje novo dekle me ne jezi več, le smejem se," je del pesmi, ki ga zapoje Shakira, kasneje pa omenja tudi to, da naj bi se Pique želel vrniti k njej. "Želel si se vrniti. To vem, ker si mi všečkal fotografije. A nisem idiot," je jasno besedilo.