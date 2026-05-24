Tuja scena

Shakira in nogometna elita v videospotu za himno svetovnega prvenstva

Miami, 24. 05. 2026 14.33

K.A.
Malo več kot 14 dni pred začetkom svetovnega prvenstva v nogometu je Shakira predstavila videospot za himno prvenstva Dai Dai. V videopodobi pesmi, ki jo je posnela skupaj z Burna Boyem, nastopa s številnimi nogometnimi zvezdniki. Med njimi najdemo tudi legendarnega Lionela Messija in zvezdnike, kot sta Mbappe in Haaland.

Svetovno nogometno prvenstvo, ki se nezadržno približuje, je že pred časom dobilo svojo uradno himno v izvedbi priljubljene Shakire in nigerijskega pevca Burna Boyja. Zdaj pa je končno izšel tudi videospot za pesem Dai Dai, ki velja za himno turnirja v Severni Ameriki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Prav vizualna podoba pesmi je večinoma tista, ki tradicionalno sproži pravo evforijo pred začetkom največjega športnega dogodka na svetu. Kolumbijka, ki je skozi desetletja postala nekakšen sinonim za glasbeni del nogometnih praznovanj, s tem utrjuje svojo pozicijo najvplivnejše ambasadorke športa v svetu zabave.

Shakira je predstavila videospot za pesem Dai Dai.
Izbira igralcev iz različnih reprezentanc in klubov poudarja raznolikost turnirja, ki se letos izvaja v treh različnih državah gostiteljicah. To je tudi prva himna, ki vključuje takšno število vrhunskih športnikov.

Uradni video vsebuje tudi kratke nastope številnih nogometašev, ki spadajo v sam svetovni vrh. Pojavijo se takoj na začetku, ko svetu sporočijo, da so pripravljeni. Med njimi so tako Lionel Messi, Kylian Mbappé, Luis Díaz, Vinícius Jr., Rodri, Takefusa Kubo in Santiago Giménez. Ekipo nogometnih akterjev dopolnjujejo še Alphonso Davies, Jamal Musiala, Christian Pulisic, Harry Kane in Erling Haaland. Prikazani so v hitrih kadrih, ki so sinhronizirani z glasbeno podlago in vizualnim slogom, ki ga narekuje koreografija slavne 49-letnice.

Zvezdnica je sicer stalnica svetovnih prvenstev, saj od leta 2006 sodeluje na turnirjih. Omenjenega leta je v Nemčiji nastopila na zaključni slovesnosti, štiri leta pozneje, leta 2010, je izvedla otvoritveni in zaključni nastop v Južni Afriki, njena pesem Waka Waka pa je postala ena najuspešnejših v njeni karieri. Tudi v Braziliji leta 2014 je ponovno stopila na oder. To je torej že njeno četrto sodelovanje na najvišji nogometni ravni.

Poleg zvezdnice, ki je na nastop na finalu prvenstva 19. julija na stadionu MetLife povabila tudi otroško ugandsko plesno skupino, bodo na prvenstvu nastopili tudi večna Madonna in kralji k-popa BTS. Organizatorji obljubljajo neverjetne nastope z nepozabno vizualno-zvočno izkušnjo. Finale SP 2026 tako ne bo le vprašanje nogometne lovorike, temveč bo postalo največji zabavni šov leta.

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
