Shakira in nogometna elita v videospotu za himno svetovnega prvenstva

Svetovno nogometno prvenstvo, ki se nezadržno približuje, je že pred časom dobilo svojo uradno himno v izvedbi priljubljene Shakire in nigerijskega pevca Burna Boyja. Zdaj pa je končno izšel tudi videospot za pesem Dai Dai, ki velja za himno turnirja v Severni Ameriki.

Prav vizualna podoba pesmi je večinoma tista, ki tradicionalno sproži pravo evforijo pred začetkom največjega športnega dogodka na svetu. Kolumbijka, ki je skozi desetletja postala nekakšen sinonim za glasbeni del nogometnih praznovanj, s tem utrjuje svojo pozicijo najvplivnejše ambasadorke športa v svetu zabave.

Shakira je predstavila videospot za pesem Dai Dai. FOTO: Profimedia

Izbira igralcev iz različnih reprezentanc in klubov poudarja raznolikost turnirja, ki se letos izvaja v treh različnih državah gostiteljicah. To je tudi prva himna, ki vključuje takšno število vrhunskih športnikov.

Uradni video vsebuje tudi kratke nastope številnih nogometašev, ki spadajo v sam svetovni vrh. Pojavijo se takoj na začetku, ko svetu sporočijo, da so pripravljeni. Med njimi so tako Lionel Messi, Kylian Mbappé, Luis Díaz, Vinícius Jr., Rodri, Takefusa Kubo in Santiago Giménez. Ekipo nogometnih akterjev dopolnjujejo še Alphonso Davies, Jamal Musiala, Christian Pulisic, Harry Kane in Erling Haaland. Prikazani so v hitrih kadrih, ki so sinhronizirani z glasbeno podlago in vizualnim slogom, ki ga narekuje koreografija slavne 49-letnice.

Zvezdnica je sicer stalnica svetovnih prvenstev, saj od leta 2006 sodeluje na turnirjih. Omenjenega leta je v Nemčiji nastopila na zaključni slovesnosti, štiri leta pozneje, leta 2010, je izvedla otvoritveni in zaključni nastop v Južni Afriki, njena pesem Waka Waka pa je postala ena najuspešnejših v njeni karieri. Tudi v Braziliji leta 2014 je ponovno stopila na oder. To je torej že njeno četrto sodelovanje na najvišji nogometni ravni.