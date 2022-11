Shakira in Pique znova zbližana?

Telenovela okoli ločitve sveže upokojenega španskega nogometaša Gerarda Piqueja in glasbene zvezdnice Shakire je, sodeč po pisanju španskih in argentinskih medijev, dobila novo razsežnost. Eden najpopularnejših zvezdniških parov je poleti šokiral svet, ko je po 13 letih zakona naznanil ločitev. Medtem ko nekateri namigujejo, da sta se Shakira in Pique znova zbližala, pa spet drugi pravijo, da so bili stiki med njima zgolj z namenom, da dosežeta soglasje glede skrbništva otrok, in da naj bi bila pevka s sinovoma tik pred selitvijo v ZDA.