Shakira iskreno, zakaj se po 10 letih zveze ne želi poročiti

Ljubezen med pevko Shakiro in španskim nogometašem Gerardom Piquejem traja že deset let, a zaljubljenca se še vedno nista sprehodila do oltarja. Čeprav je njuna zveza ena najstabilnejših, pa poroka (za zdaj) ni v njunih načrtih. Shakira je v oddaji 60 minutes (60 minut)za televizijsko mrežo CBS odkrito spregovorila, zakaj se ne želi poročiti.

"Poroka me plaši. Nočem, da me (Piqué) vidi kot ženo, ampak kot svoje dekle. Kot da bi bila na neki način prepovedan sadež. Raje ga držim na trnih in da misli, da je vse mogoče in odvisno od njegovega vedenja," je 42-letna Shakira dejala pred nogometašem, ki se je nasmehnil, ko je slišal njeno izjavo. Mnogi menijo, da gre za odločitev, s katero se tudi on strinja.

Zaljubljenca sta se spoznala leta 2010 med svetovnim nogometnim prvenstvom v Južni Afriki. On je zastopal barve španske zastave, ona pa je odpela himno prvenstva Waka Waka.Svojo ljubezen sta okronala z dvema sinovoma, danes 6-letnim Milanom in 4-letnimSasho. Shakira pa naslednji mesec čaka nepozabna izkušnja, saj bo prav na svoj 43. rojstni dan skupaj z J.Lo nastopila na največjem športnem dogodku, finalu Lige NFL Super Bowlu. Na isti dan pa bo 33 svečk na torti upihnil tudi njen izbranec.