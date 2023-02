Shakira meni, da je za Piquejevo izbranko posebno mesto v peklu

46-letna zvezdnica je v intervjuju dejala, da je bila v preteklosti precej odvisna od svojih partnerjev, saj je verjela zgodbi, da ženska potrebuje moškega, da je izpopolnjena. "Čustveno sem se vedno precej zanašala na moške, v katere sem se zaljubila. Mislim, da sedaj to zgodbo dojemam z drugačne perspektive. Danes sem sama sebi dovolj."

Pevka je še povedala, da je po življenjskih bitkah, s katerimi se je v zadnjem času soočala, močnejša. "Ko se mora ženska soočiti z življenjskimi bitkami, postane močnejša. Moč se razvije iz boleče izgube, njenega sprejetja, toleriranja, frustracije in razumevanja, da nam življenje ne prinese vedno tega, kar si želimo," je pojasnila in dodala: "Sanje se razblinijo in s tal moraš pobrati majhne koščke ter se znova sestaviti skupaj, prav tako pa biti vzor svojim otrokom." Shakira ima z upokojenim katalonskim nogometašem dva sinova – desetletnega Milana in osemletnega Sasha.