Tuja scena

Shakira na finale svetovnega prvenstva povabila otroke iz Ugande

Uganda, 23. 05. 2026 14.45 pred 47 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.A.
shakira povabi otroke

Shakira je znova poskrbela za navdušene vzklike in solze sreče pri otrokih. Tokrat ne s svojim koncertom ali nastopom, temveč s povabilom, da z njo nastopijo ob polčasu finalne tekme prihajajočega svetovnega prvenstva v nogometu. Zvezdnica je poslala videosporočilo plesni skupini otrok iz Ugande, ki so se njenega povabila neizmerno razveselili.

Nastopiti ob polčasu finalne tekme svetovnega prvenstva v nogometu so sanje marsikaterega glasbenika ali plesne skupine. Še posebej pa takšne priložnosti veliko pomenijo otrokom. In Shakira je poskrbela, da se bodo eni od otroških plesnih skupin iz Ugande te sanje tudi izpolnile.

Zvezdnica si je za spremljevalno skupino izbrala znano ugandsko plesno skupino Ghetto Kids, vabilo na veličastni dogodek, ki bo potekal 19. julija 2026 na stadionu MetLife v New Jerseyju, pa jim je poslala na 'sodoben' način. Posnela je videosporočilo, v katerem otroke tudi uradno povabi na nastop in sodelovanje pri uradni himni turnirja z naslovom Dai Dai.

Preberi še Shakira, Madonna in BTS glavne zvezde med polčasom finala SP

Navdušenje otrok ob prejetem videovabilu je bilo neizmerno. Začeli so teči, plesati in skakati po dvorani, kričati, se objemati, peti in še marsikaj bi lahko našteli. Ganljiv dogodek je poskrbel tudi za kakšno solzo sreče, slačenje majic in vihtenje le-teh po zraku. Svetovno prvenstvo v nogometu 2026, ki bo največje doslej z 48 ekipami, se bo v ZDA, Kanadi in Mehiki začelo 11. junija.

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Komentatorskijunky
23. 05. 2026 15.32
Zelo lepo. Vesel sem za otroke. Upam, da Meli obožuje Shakiro...
