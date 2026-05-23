Shakira na finale svetovnega prvenstva povabila otroke iz Ugande

Nastopiti ob polčasu finalne tekme svetovnega prvenstva v nogometu so sanje marsikaterega glasbenika ali plesne skupine. Še posebej pa takšne priložnosti veliko pomenijo otrokom. In Shakira je poskrbela, da se bodo eni od otroških plesnih skupin iz Ugande te sanje tudi izpolnile.
Zvezdnica si je za spremljevalno skupino izbrala znano ugandsko plesno skupino Ghetto Kids, vabilo na veličastni dogodek, ki bo potekal 19. julija 2026 na stadionu MetLife v New Jerseyju, pa jim je poslala na 'sodoben' način. Posnela je videosporočilo, v katerem otroke tudi uradno povabi na nastop in sodelovanje pri uradni himni turnirja z naslovom Dai Dai.
Navdušenje otrok ob prejetem videovabilu je bilo neizmerno. Začeli so teči, plesati in skakati po dvorani, kričati, se objemati, peti in še marsikaj bi lahko našteli. Ganljiv dogodek je poskrbel tudi za kakšno solzo sreče, slačenje majic in vihtenje le-teh po zraku. Svetovno prvenstvo v nogometu 2026, ki bo največje doslej z 48 ekipami, se bo v ZDA, Kanadi in Mehiki začelo 11. junija.
