Shakira na finale svetovnega prvenstva povabila otroke iz Ugande

Nastopiti ob polčasu finalne tekme svetovnega prvenstva v nogometu so sanje marsikaterega glasbenika ali plesne skupine. Še posebej pa takšne priložnosti veliko pomenijo otrokom. In Shakira je poskrbela, da se bodo eni od otroških plesnih skupin iz Ugande te sanje tudi izpolnile.

Zvezdnica si je za spremljevalno skupino izbrala znano ugandsko plesno skupino Ghetto Kids, vabilo na veličastni dogodek, ki bo potekal 19. julija 2026 na stadionu MetLife v New Jerseyju, pa jim je poslala na 'sodoben' način. Posnela je videosporočilo, v katerem otroke tudi uradno povabi na nastop in sodelovanje pri uradni himni turnirja z naslovom Dai Dai.