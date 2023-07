Shakira na pariškem tednu mode s provokativnim napisom na obleki

Po dolgem času se je na pariškem tednu mode pojavila ena in edina, Shakira. S svojo obleko je poskrbela, da je bila v središču pozornosti vse odkar je stopila iz avtomobila, ki jo je pripeljal na kraj dogodka. Pevka, ki je zadnje mesece največ pozornosti požela zaradi ločitvene drame z Gerardom Piquejem, kasneje pa tudi z govoricami, da se je zapletla s Tomom Cruisom in Lewisom Hamiltonom, je na obleki nosila besedo NO, kar po špansko pomeni ne. Le komu so bile te besede namenjene?

Shakira ponovno ni razočarala. Po letih odsotnosti se je pojavila na pariškem tednu mode, s svojo kreacijo pa poskrbela, da ni ostala neopažena. 46-letna pevka se je na dogodku družila s stanovsko kolegico Camilo Cabello, kasneje je delila avtograme in se fotografirala z oboževalci. V središču pozornosti je bila vse od takrat, ko je stopila iz avta in se je na njeni obleki zalesketal velikanski napis besede NO.

Zvezdnica je s svojo belo-zlato modno kreacijo z vpadljivim in provokativnim napisom na obleki takoj sprožila val ugibanj o tem, kaj je želela s špansko besedo NE sporočiti. Nekateri oboževalci so bili mnenja, da je to namenjeno njenemu nekdanjemu partnerju Gerardu Piqueju, s katerim sta do nedavnega zaradi razhoda dvigovala prah. Spet drugi so bili prepričani, da je sporočilo namenjeno javnosti in da Kolumbijka s tem sporoča, da ni v zvezi z dirkačem Formule 1 Lewisom Hamiltonom, s katerim jo povezujejo zadnje čase. Kaj je želela z obleko sporočiti, pa zaenkrat vse samo ona, saj svoje odločitve ni javno komentirala.