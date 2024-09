Shakira na poravnavo zaradi domnevne utaje davkov pristala v dobro sinov

"Svojima otrokoma želim zapustiti zapuščino ženske, ki je v miru in ob pravem času pojasnila svoje razloge, ko se je sama odločila, da je to potrebno in v to ni bila prisiljena. Želim, da vesta, da sem takšno odločitev sprejela, ker sem ju želela zaščititi, biti ob njima in nadaljevati s svojim življenjem. Ne zaradi občutka krivde ali strahopetnosti," je zapisala Shakira.

Pevka se je prvi dan sojenja zaporu izognila tako, da je pristala na plačilo 6,6 milijona evrov španski vladi, ker naj bi domnevno utajila približno 15 milijonov davkov med leti 2012 in 2014. Da je nedolžna, je trdila vse od leta 2014, v nedavno objavljenem pismu pa je šla še korak naprej in zapisala, da so bile državne institucije bolj zainteresirane za to, da jo v javnosti očrnijo, kot pa da bi prisluhnile njeni plati zgodbe.

Zvezdnica je vlado obtožila tudi, da je priredila zgodbo tako, da je vse skupaj izgledalo, kot da je državo ogoljufala za več milijonov, čeprav se je šele pozneje uradno preselila v Španijo. "Leta 2011 sem želela, da ima moje razmerje z Gerardom Piquejem prihodnost, on pa je bil takrat zaradi službenih razlogov omenjen na Španijo," je zapisala pevka, katere nekdanji partner je bil med leti 2008 in 2022 član nogometnega kluba FC Barcelona, skupaj pa imata 9-sina Sasho in 11-letnega Milana.