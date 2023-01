Shakira nad taščo: Na balkon postavila lutko čarovnice, ki gleda na njeno hišo

Provokacijam med Shakiro in njenim nekdanjim možem Piquejem še ni videti konca. Potem ko je pevka pred dnevi izdala novo pesem in se v njej nekdanjemu nogometašu posmehovala, da je uro znamke Rolex zamenjal za Casio, ji je ta vrnil in sporočil, da je prav zaradi pesmi dobil sponzorstvo s podjetjem, ki proizvaja ure, nato pa se je v službo pripeljal s twingom, saj je Shakira prepričana, da je bila ona ferrari, novo dekle pa je twingo. Sedaj pa 45-letnica ne skriva več, da tudi z nekdanjo taščo nista v najboljših odnosih.

Shakira je začela nov družinski spor. Po izidu njene nove pesmi, v kateri nekdanjemu možu sporoča, da se ne bo vrnila k njemu, odkrito prizna tudi, da mu zameri, da ji je za sosedo zapustil nekdanjo taščo. Prav to pa naj bi bil razlog, da se je na njenem balkonu znašla lutka čarovnice, ki gleda na sosednjo hišo, v kateri živi Piquejeva mati. icon-expand Čarovnica že nekaj tednov 'opazuje' hišo Shakirine nekdanje tašče. FOTO: Instagram Kot poroča španski časopis Marca, je Montserrat Bernabeu na balkonu Shakirine hiše v Barceloni opazila čarovnico na metli, ki gleda proti njeni hiši. Pozneje je enega od snahinih zaposlenih prosila, naj čarovnico obrne v drugo smer, da ne bo gledala na njeno hišo, kot je namignil novinar Marc Leirado Millan, pa naj bi spor trajal že več tednov: "Pred tedni sem dobil informacijo, da je bila Piquejeva mati zaskrbljena zaradi domnevnega rituala s črno čarovnico, ki se izvaja nad njo, a tej informaciji nisem posvečal pozornosti." PREBERI ŠE Pique v posmeh Shakiri: Casio je večen Pevka in nogometni zvezdnik sta se razšla maja leta 2022 in tako po 11 letih zaključila svoje razmerje. 45-letnica naj bi z novim letom načrtovala selitev družine v Miami, odpeljala pa naj bi tudi sinova, ki ju ima z nekdanjim možem, a se je njen prvotni načrt nekoliko spremenil, saj je njen 91-letni oče hospitaliziran v Barceloni. PREBERI ŠE Pique še vedno izziva Shakiro: V službo se je pripeljal s twingom Kot je znano, se Pique že nekaj časa dobiva s 23-letno študentko odnosov z javnostmi Claro Chio, Shakira pa ju v pesmi obtožuje, da se je njuna zveza začela kot afera in da ji je bil 35-letnik nezvest. Nogometni zvezdnik bo po dogovoru svoja otroka lahko videval med počitnicami, zvezdnika pa sta dogovor o skrbništvu dosegla in podpisala konec leta 2022 v katalonski prestolnici.