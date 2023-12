Shakira naj bi posnela film o razhodu s Piquejem in davčnih 'goljufijah'

Govorice o tem, da že nastaja filmska upodobitev njunega dramatičnega razhoda, so vedno glasnejše, a uradne potrditve še ni. Kljub temu naj bi po poročanju Daily Maila, film luč svet ugledal že prihodnje leto. "Jasno je, da Shakira snema material za projekt, dokumentarni film ali resničnostni šov v dokumentarnem slogu. Dandanes se zdi, da če si slavna oseba in nimaš lastne realnosti v dokumentarnem slogu, si nihče," so še pojasnili viri za tuje medije in s tem razkrili tudi kakršnega žanra naj bi bil film.