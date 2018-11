Shakira? Ne, to je njena dvojnica

41-letna svetovno znana pevka se je pred dnevi v okviru svoje koncertne turneje El Dorado World Tour mudila tudi v Mehiki in prav tam je spoznala svojo dvojnico Rebeco. Ta je v prvi vrsti postala prepoznavna zahvaljujoč izjemni podobnosti s Shakiro, kar ji je seveda pomagalo tudi pri karieri. Rebeca, ki veliko nastopa v državah Latinske Amerike, je priznala, da jo je prav izrazita podobnost s Shakiro naredila slavno in njeno kariero popeljala na višji nivo.

Rebeca je velika oboževalka Shakire in je na srečanje z njo čakala več let. Po 14 letih pa se ji je želja uresničila. Dekleti sta se srečali na štiri oči pred dnevi v Mehiki, kjer je tudi Shakira nastopila. Fotografijo s srečanja je Rebeca objavila na Instagramu, ta pa je hitro zaokrožila po družbenih omrežjih in tako se je našel marsikdo, ki nikakor ni mogel verjeti, da sta si lahko dekleti, ki nista v sorodu, tako zelo podobni.