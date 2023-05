Ko so pred mesecem Shakiro opazili v družbi Toma Cruisa, so mnogi upali, da je to začetek nove zvezdniške romance in ponovne sreče za pevko, a se to ne bo zgodilo, saj 46-letnice romanca z igralcem naj ne bi zanimala. Čeprav naj bi bil 60-letni zvezdnik nad pevko navdušen, pa občutki niso obojestranski.

Pevko Shakiro so nedavno opazili na dirki formule 1 v Miamiju, kjer je bila v družbi 60-letnega igralca Toma Cruisa, ta pa naj bi bil nad njo zelo navdušen. Potem ko so ju fotografi ujeli v objektiv, so začele krožiti govorice, da je zvezdnik obseden s pevko, po poročanju španske spletne strani Marca pa je Cruise prijateljem povedal, da 'čuti povezanost z njo'.

icon-expand Shakira ne želi zveze s Tomom Cruisom. FOTO: Profimedia

Vendar je Shakira trenutno osredotočena na svoje otroke in ne išče ljubezni, poroča Daily Mail. "Noče ga osramotiti ali razburiti, vendar z njene strani ni nobene privlačnosti ali romantike – bila je samo prijazna. Počaščena je, a je ne zanima," je za revijo Heat povedal vir blizu pevke.

Kot pa poroča Us Weekly, se pevki zdijo govorice smešne in kljub temu, da sta se s Tomom dobro zabavala, ko sta se prvič srečala, ne namerava njunega znanstva nadaljevati v romantičnem smislu. Kot je še dodal vir, pevka, ki je bila 11 let v razmerju z nogometašem Gerardom Piquejem, ki že ima novo partnerko, trenutno ne želi nove zveze, temveč se posveča svojima sinovoma.