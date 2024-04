Shakira nima dobrega mnenja o filmu Barbie: Moja sinova ga ne marata

Barbiemaija, ki je lansko leto zajela ves svet, med navdušeno množico očitno ni potegnila Shakire in njenih dveh sinov. Zvezdnica je mama 11-letnega Milana in 9-letnega Sashe, o filmu Barbie pa nihče od njih nima preveč dobrega mnenja. Pevka je razkrila, da sinovoma sploh ni všeč, še več, da ga sovražita, tudi sama pa je najbolj rožnati film leta označila za neprimeren.

OGLAS

Film Barbie, v katerem sta lansko leto blestela Margot Robbie in Ryan Gosling, so si ogledali številni gledalci po vsem svetu, med njimi tudi Shakira in njena sinova. A ne zvezdnica ne 11-letni Milan ali 9-letni Sasha nad filmom niso bili navdušeni. "Film je neprimeren, celo škodljiv za našo družbo," je namreč prepričana pevka.

Shakira nima dobrega mnenja o filmu Barbie. FOTO: Profimedia icon-expand

Zvezdnica je za Allure razkrila, da film ni bil všeč njenima sinovoma, ki naj bi ga celo zasovražila, saj se jima je zdel maskulativen. "Do neke mere se strinjam z njima. Vzgajam dva fanta. Želim, da se tudi onadva počutita močna, a da obenem spoštujeta ženske," je dejala v intervjuju in dodala: "Všeč mi je pop kultura, ki poskuša opolnomočiti ženske, ne da bi moške oropala njihove možnosti, da so moški."

Film Barbie, v katerem sta lansko leto blestela Margot Robbie in Ryan Gosling, so si ogledali številni gledalci po vsem svetu. FOTO: Profimedia icon-expand

47-letnica, za katero bi lahko rekli, da ima veliko izkušenj z moškimi, predvsem z razočaranjem okoli njih, bi se s sporočilom filma glede na svojo preteklost lahko bolj strinjala, a očitno misli drugače. "Moški in ženske se dopolnjujemo. Mislim, da imajo moški en namen v družbi, ženske pa drug namen. Verjamem v to, da ženskam damo vsa orodja in jim zaupamo, da lahko naredijo vse, ne da bi izgubile svoje bistvo, ne da bi izgubile svojo ženstvenost. Samo zato, ker ženska zmore vse, še ne pomeni, da bi morala," je odločna.