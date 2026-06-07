Shakira o 30-letnici kariere in novih začetkih: Kot da šele začenjam

Pevka kolumbijskih korenin, ki bo letos obeležila 30-letnico kariere, ob vsem tem pravi, da se ji zdi, kot da šele začenja. V novem intervjuju za revijo People pa Shakira ni mislila zgolj na svojo glasbeno pot, temveč tudi zasebno življenje, ki ga je po razhodu z nekdanjim nogometnim zvezdnikom Gerardom Piquejem začela graditi na drugem koncu Atlantskega oceana.

Shakira bo letos obeležila 30-letnico kariere. FOTO: Profimedia

"Vedno se mi je zdelo, da sem šibkejša in bolj krhka od preizkušenj, ki jih je pred mene postavilo življenje in sem jih premagala," je priznala 49-letna zvezdnica in nadaljevala: "Za vsako življenjsko preizkušnjo je vedno lekcija, za katero moramo biti hvaležni. Prav tako za ljudi, ki so odšli in nam pustili brazgotine. Zaradi tega smo boljši." Od njenih glasbenih začetkov je prodala več kot 95 milijonov kopij albumov po vsem svetu in postala najbolje prodajana latino glasbenica vseh časov, ob tem pa tlakovala pot izvajalcem, kot sta Bad Bunny in Karol G, ki sta ji sledila. "Resnično sem se morala boriti za svoje sanje," je o svojem uspehu za People dejala pevka.

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"Če se ozrem nazaj, bi dekletu, kakršna sem bila v svojih 20. letih, dejala, naj bolj uživa in verjame vase. Zdi se mi, da ženske šele s časom pridobimo samozavest, četudi ne izgledamo tako dobro kot takrat, ko smo bile mlajše. Lepo je, ko smo, kar smo, in se sprejemamo takšne, kakršne smo," je pristavila zvezdnica. Kljub temu da se je morala v zadnjih letih soočiti z razpadom zveze, pa je šele takrat ugotovila, kako močna oseba je. "Šele v teh težkih časih sem videla, koliko moči imamo ljudje v sebi in kaj vse lahko prestanemo. Čeprav je življenje včasih res težko, ga je vredno živeti, saj nam prijatelji stojijo ob strani," je dejala in poudarila, da je pomembna tudi družina.

Uteho pa je našla tudi v glasbi in podpori oboževalcev, ki so prišli na koncerte njene zadnje svetovne turneje Las Mujeres Ya No Lloran. Z njo je zaslužila 363,4 milijona evrov. "Včasih le potrebujemo nekoga, ki je glas vseh drugih, saj se ljudje radi poistovetimo z drugimi. Vsi doživljamo boleče izkušnje in lepe trenutke, ki nam jih življenje ponuja," je prepričana Shakira, ki je ob razmišljanju o svojih dosežkih dejala: "Veste, kaj je čudno? Vse to profesionalno počnem že 30 let, a se mi zdi, da šele začenjam."