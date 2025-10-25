Shakira o izboru Bad Bunnyja za nastop na Super Bowlu: Bil je skrajni čas

Kolumbijska glasbena zvezdnica Shakira je nedavno komentirala novico, da bo na prihodnjem Super Bowlu nastopil Bad Bunny. V intervjuju za Variety je dejala: "Bil je skrajni čas. Spomnim se našega Super Bowla (skupaj z Jennifer Lopez, op.a.). Že to, da je bil delček nastopa v španščini, je bil drzen korak. Sprejemanje glasbe v španščini kot del mainstream glasbe je nekaj, česar ni bilo v mojih začetkih."
Spomnimo, Bad Bunny je oder Super Bowla izkusil prav v družbi Shakire in Jennifer Lopez, ki sta ga v šov vključili kot posebnega gosta. Shakira je v pogovoru z revijo dejala, da rada verjame, da je tudi sama pripomogla k temu, da je španska glasba danes širše sprejeta. Dodala je, da je ponosna na Bad Bunnyja. "Ne predstavlja le latinske kulture, temveč tudi to, kako pomembna je globalno gledano španska glasba." Misel je zaključila s stavkom: "Popoln trenutek je za takšen nastop. Komaj čakam, da ga vidim."
Da bo na Super Bowlu nastopil Bad Bunny, je razveselilo tudi Jennifer Lopez, ki je gledalce pozvala, naj mu dajo priložnost, in dodala, da bo to nekaj izjemnega.
