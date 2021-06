Shakira o modnih spodrsljajih: Taščinih nasvetov ne bom več poslušala

Kolumbijska pop zvezdnica Shakira se je v posebnem modnem videoposnetku za Vogue vrnila na začetek tisočletja in znova obiskala 19 modnih trenutkov, ki so njeno kariero zaznamovali vse do danes. Pevka, ki je znana po dobrih modnih odločitvah, je v videoposnetku priznala, da je pri izbiri nekajkrat popolnoma zgrešila, spomnila pa se je tudi trenutka, ko ji je tašča svetovala, naj spremeni svojo pričesko.