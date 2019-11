Shakira o najhujši nočni mori svojega življenja

Shakira je presrečna, da se vrača med svoje oboževalce z novim dokumentarnim filmom Shakira in Concert: El Dorado World Tour.Za zvezdnico je bila ta koncertna turneja najpomembnejša v karieri, saj je bila že mama, izgubila pa je tudi glas in potrebovala kar nekaj časa, da je okrevala. "Vesela sem, da sem nazaj. Hvaležna sem oboževalcem, ki so mi pomagali in ves ta čas stali ob strani, film je na nek način poklon vsemu temu," je na novinarski konferenci povedala 42-letna Kolumbijka, ki bo tako gledalcem in oboževalcem dala celoten vpogled v kreativni proces pripravljanja turneje in vseh pripravah.