Shakira o svobodi po ločitvi: Mož me je vlekel navzdol

"Občasno sem delala novo glasbo, a je bilo težko. Nisem imela časa zaradi zveze in moža. Zdaj sem brez moža, ampak ja, vlekel me je navzdol," je dejala pevka. "Sedaj sem svobodna in lahko končno delam," je še dodala 47-letnica, ki je marca izdala album z naslovom Women Don't Cry No More, prvega po letu 2017. Aprila pa je napovedala, da se bo še letos podala tudi na svetovno turnejo.