Shakira o življenju priseljenke v ZDA: Živim v nenehnem strahu pred deportacijo

Kolumbijska pevka Shakira pravi, da kot priseljenka v ZDA živi v nenehnem strahu. V novem intervjuju za BBC News je 48-letna zvezdnica spregovorila o politiki ameriškega predsednika Donalda Trumpa in domnevnih kršitvah pravic imigrantov. Kot je dejala, se je kot najstnica, ki se je preselila v Miami, počutila sprejeta v novi domovini, saj pa se boji politične klime, ki vlada v državi. "Ko sem se preselila v ZDA, sem bila stara šele 19 let, tako kot številni kolumbijski priseljenci pa sem prišla v to državo z željo po boljši prihodnosti," je pojasnila mati dveh sinov, na vprašanje, kako se počuti kot priseljenka v ZDA danes, pa je odgovorila: "To pomeni živeti v nenehnem strahu. Boleče je gledati vse skupaj."

Shakira nasprotuje imigrantski politiki Donalda Trumpa. FOTO: Profimedia icon-expand

Pevka je nato ljudi pozvala, naj se borijo za svoje pravice in ohranijo moč v stiskah, s katerimi se soočajo. "Sedaj, bolj kot kadar koli prej, moramo ostati enotni. Sedaj, bolj kot kdaj prej, moramo spregovoriti in jasno pokazati, da država lahko spremeni imigrantsko politiko, obravnavanje vseh ljudi pa mora biti vedno humano," je še dejala. Shakira je o pravicah priseljencev spregovorila po tem, ko so se v Los Angelesu vneli protesti zoper Urad za priseljence in carinski nadzor ZDA, ki je nedavno izvedel racije v številnih podjetjih po mestu in s tem domnevno kršil pravice priseljencev. V odgovor na proteste je Trump odobril napotitev Nacionalne garde, ki je lahko v naslednjih 60 dneh izvajala operacije proti protestnikom.