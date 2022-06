Shakira objavila fotografijo s poškodovanim očetom

"Dobivam veliko zaskrbljenih sporočil, da so me opazili v reševalnem vozilu v Barceloni. Želela sem vam sporočiti, da so bile te fotografije posnete pred kratkim, ko je moj oče nesrečno padel in sem ga v rešilcu pospremila v bolnišnico, kjer okreva," je o zdravstvenem stanju svojega očeta, Williama Mebaraka Chadida, zapisala 45-letna pevka.