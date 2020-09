Shakira objavila romantično fotografijo

Shakira in Gerard Piqué ter njuna otroka uživajo na počitnicah na Maldivih. Glede na to, da se slavni par ne izpostavlja skupaj na družbenih omrežjih, so se vmes že pojavila namigovanja, da sta se razšla. A strahovi so bili povsem odveč, saj je kolumbijska pevka z oboževalci na Instagramu, kjer jih ima skoraj 68 milijonov, delila dve romantični fotografiji z oddiha. Na prvem selfiju je videti, kot da jo njen Gerard poljublja, na drugem pa oba gledata naravnost v kamero. Brez dvoma lahko rečemo, da sta videti srečna in zaljubljena kot prvi dan.