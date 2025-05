Shakira po 20 letih presenetila: Zato skoraj nisem izdala ene največjih uspešnic

Pevka se je po lastnih navedbah namreč morala 'boriti', da ji je založba dovolila izdati omenjeno pesem na njenem albumu Oral Fixation, Vol. 2 iz leta 2005. Hit je bil drago tveganje, ki pa se je na njeno srečo obrestovalo. Ob tem je dodala, da je skladba povsem spremenila njeno glasbeno kariero.

"Spomnim se, da je bil moj album že poslan v prodajo trgovinam, potem pa se je pojavila ideja in z Wyclefom Jeanom sva se srečala. Začela sva delati na tej skladbi. Najbolj smešno je, da sem imela sanje - najbolj naključne sanje o Wyclefu. Potem sem se zbudila, poklical me je moj menedžer in rekel: 'Veš, kaj? Wyclef želi delati s teboj.' In jaz sem rekla: 'Ne, ne. To ne more biti res. Sinoči sem sanjala Wyclefa. Zakaj bi sanjala o Wyclefu'?" je dejala pevka, ki meni, da je sodelovanje manifestirala.