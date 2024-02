Shakira po razrešitvi spora zaradi utaje davkov izdaja nov album

Pevka Shakira, ki je pred nekaj meseci sklenila dogovor o priznanju krivde s špansko vlado zaradi utaje davkov med letoma 2012 in 2014, bo prihodnji mesec svoje oboževalce po kar sedmih letih presenetila z novim albumom. Poimenovala ga je Las Mujeres Ya No LIoran (Ženske ne jočejo več). Ime albuma se nanaša na najbolj citirano Shakirino vrstico v njenem in Bizarrapovem z latin grammyjem nagrajenem albumu Music Sessions Vol. 53 in je Las Mujeres Ya No Lloran (Ženske ne jočejo več). Njeni sledilci na družbenih omrežjih pa ob tem že ugibajo, v kolikšni meri se bo vsebina nanašala na Shakirin buren razhod z nekdanjim možem Gerardom Piquejem in kaj vse bo pevka v njem še razkrila. 47-letnica je na svojem Instagramu zapisala, da je novi album ustvarila s pomočjo "krdela volkov", ki so bili ob njej na vsakem koraku, misleč na svojo ekipo in najbližje.