Shakira po nastopu na finalu Copa America deležna kritik zaradi playbacka

Poleg finala evropskega prvenstva v nogometu, ki je potekal v Nemčiji in okronal Španijo, je čez lužo potekal tudi finale prvenstva Copa America 2024. Prvaki so postali nogometaši Argentine, ki so premagali kolumbijsko izbrano vrsto, a bolj kot nogomet so bili v središču dogajanja izgredi, ki so tekmo premaknili za kar uro in dvajset minut, med polčasom pa s svojim nastopom mnogih ni prepričala niti Shakira.

V nedeljo smo dobili tako prvaka Evrope, kar je po zmagi nad Anglijo postala Španija, kot tudi prvaka južnoameriškega prvenstva Copa America 2024. To so postali nogometaši Argentine, ki so premagali Kolumbijo. A več pozornosti kot sam spopad na zelenici, so pritegnili izgredi pred tekmo in pevski nastop med polčasom.

Shakira je nastopila med polčasom finala Copa America.

Tekmo so zaradi zagretih navijačev, ki so na stadion poskušali vstopiti po vseh možnih kanalih tudi, če so bili brez vstopnice, začeli kar uro in 20 minut kasneje. Še en slab priokus pa je finalu, po mnenju mnogih, prinesla tudi Shakira. Zvezdnico je namreč doletela čast, da je prvič v karieri nastopila med polčasom, a njen nastop enostavno ni prepričal.

Čeprav je 47-letnica ponovno dokazala, da je izjemno nadarjena plesalka, pa pevsko ni navdušila. Po nastopu se je nanjo namreč usul plaz kritik, da ni pela v živo oziroma je vse pesmi odpela na playback. Nekateri so namreč opazili, da je pevka zgrešila nekaj delov besedila, saj njene ustnice niso bile usklajene s pesmijo, obenem pa so preveč zvenele kot studijske različice. Kljub temu, da je Shakira zraven plesala, namreč ni bilo slišati zadihanosti.