Shakira po odpovedi koncertov oboževalce presenetila z intimnim koncertom

Shakira je oboževalce, potem ko je morala ponovno odpovedati nastop, presenetila s kratkim nastopom pred svojim hotelom v Santiagu v Čilu. Za varnostnimi pregradami je stala majhna množica ganjenih oboževalcev, ki so peli skupaj z njo. Pevka se je med nastopom z oboževalci tudi fotografirala in se rokovala. "Prišel sem iz Argentine z vsemi argentinskimi oboževalci iz 'Aguante de Shakira', prišli smo z velikim upanjem, vendar nismo pričakovali tega darila, ki nam ga je dala, edinstveno. Radi te imamo, 'Shaki', ljubimo te!" je rekel oboževalec po poročanju agencije AP .

Produkcijska hiša Fenix Entertainment je napovedala prekinitev drugega Shakirinega koncerta v prestolnici Čila le dan po tem, ko je ekipa kolumbijske pevke zaradi varnostnih in tehničnih težav odpovedala prvi koncert v omenjeni južnoameriški državi. Shakira bi morala v nedeljo in ponedeljek nastopiti na nacionalnem stadionu v Santiagu v okviru svoje svetovne turneje.

Nekaj ur pred prvim nastopom je bil koncert zaradi tehničnih težav pri postavitvi odra odpovedan, kar je povzročilo pomisleke glede varnosti dogodka. Promotor in lokalna produkcijska ekipa sta v ponedeljek opravila več sestankov, da bi rešila težave, ki so preprečile prvi napovedan koncert, a do tega ni prišlo, zato so odpovedali še drugega.

Kljub odpovedi so organizatorji sporočili, da delajo dan in noč, da bi čim prej organizirali nov koncert, in da bodo nove datume objavili takoj, ko bo na voljo več informacij. "Ona (Shakira) je rekla, da se bo zelo kmalu vrnila in da bo načrtovanje novih datumov veliko boljše od teh, ki so bili odpovedani," je povedal drug oboževalec pred Shakirinim hotelom po poročanju omenjene agencije.

48-letnica se je oglasila tudi na družbenem omrežju, kjer je delila videoposnetek intimnega koncerta in zapisala:"Čile! Nisem mogla oditi, ne da bi vam zapela in z obljubo, da se kmalu vrnem. Moje srce je vedno z vami! Hvala za vso vašo ljubezen, brezpogojno podporo in tolikšno spodbudo!"