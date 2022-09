Shakira po razhodu z nogometašem: Najina otroka sta moja prioriteta

Shakira se v obdobju po razhodu z nogometašem Gerardom Piquejem, s katerim sta bila par 11 let, osredotoča na njuna otroka, 9-letnega Milana in 7-letnega Sasho. Novica, da se zvezdnika razhajata, je v medijih zaokrožila v začetku poletja, razlog za razhod pa naj bi bila 35-letnikova nezvestoba. Pevka je nedavno prvič javno spregovorila o težkem obdobju, v katerem se je znašla, zaščititi pa želi predvsem mladoletna otroka.

Pevka Shakira se v zadnjih mesecih osredotoča predvsem na sinova Milana in Sasho, ki ju skuša obvarovati pred zlobnimi jeziki in vsiljivimi fotografi, ki na mater in sinova prežijo pred njihovo hišo. 45-letna zvezdnica se bo oktobra pojavila na naslovnici revije Elle, v naslovnem intervjuju pa je iskreno spregovorila o razhodu z dolgoletnim partnerjem in težkem obdobju, v katerem se je znašla.

Poudarila je, da ji je še vedno zelo težko govoriti o razhodu, saj se tudi sama še sooča s posledicami razhoda, težko obdobje pa ji še dodatno otežujejo fotografi, ki dan in noč prežijo pred njeno hišo, in naslovnice medijev, na katerih se je znašla. "Ni kraja, kjer bi se z otrokoma lahko skrili pred njimi, razen naše hiše. Ne moremo se sprehoditi skozi park, tako kot to počno običajne družine, ali oditi na sladoled, saj nas povsod zasledujejo fotografi," je dejala. Kljub težki situaciji pa se zvezdnica trudi, da bi storila vse, da zaščiti svoja otroka. "Skušam ju zaščititi, to je moja prioriteta v življenju," je priznala zvezdnica, a je to še težje, saj je njihovo domače mesto, Barcelona, postalo kraj, kjer se ne počutijo varni pred paparaci. "Zaslužita si normalno življenje, tukaj pa je pravi cirkus, vsi pa neprestano špekulirajo o našem življenju. Veliko tega, o čemer se govori, pa sploh ni res," je še dodala.

Pritisk javnosti pa otežuje situacijo, v kateri si z nekdanjim partnerjem delita skrbništvo in se dogovarjata o življenju otrok: "Ne glede na to, kako so se končale stvari med nama z Gerardom, je on še vedno oče mojih dveh otrok. Imava obveznosti do teh dveh izjemnih otrok in verjamem, da bova našla pravi način, s katerim jima bova zagotovila lepo prihodnost in uresničila sanje, ki jih imata v življenju tako, da bo pošteno za vse vpletene. Predvsem pa bi cenila, če bi lahko v tem času imeli nekaj zasebnosti."