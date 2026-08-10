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Tuja scena

Shakira po uničujočem potresu sorojakom namenila čustveno sporočilo

Bogota, 10. 08. 2026 21.35 pred 17 urami 1 min branja 0

Avtor:
E.K.
Shakira

Domovina glasbene zvezdnice Shakire trpi zaradi posledic rušilnega potresa. Pevka, ki je na Kolumbijo zelo navezana, je zapisala čustveno sporočilo za svoje rojake in poudarila pomen enotnosti v trenutkih hude stiske.

Shakira, ki se je rodila v kolumbijskem mestu Barranquilla, je na družbenem omrežju delila čustveno sporočilo, medtem ko se njeni rojaki spopadajo s posledicami močnega potresa, ki je z magnitudo 7,4 prizadel Kolumbijo.

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"Ljubljena Kolumbija, v mislih sem z vsemi, ki ste danes občutili ta potres, ter z družinami, ki preživljajo trenutke negotovosti in stiske. V takšnih trenutkih Kolumbijci znamo stopiti skupaj in si pomagati. Svoji domovini pošiljam vso svojo moč in ljubezen. Stopimo skupaj, podprimo drug drugega in spremljajmo navodila pristojnih, da bomo lahko čim prej priskočili na pomoč," je zapisala pevka, ki že leta živi v ZDA, vendar je na svojo domovino močno navezana.

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Rušilni potres je po doslej znanih podatkih terjal že več kot sto življenj, številni ljudje pa so utrpeli hujše ali lažje poškodbe. Silovito tresenje tal je povzročilo tudi obsežno škodo na stavbah in drugem premoženju tamkajšnjih prebivalcev.

Shakira Kolumbija potres pevka

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KOMENTARJI0

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presnet
11. 08. 2026 14.33
Zagotovo so ponosni nanjo in ji pozdrave pošiljajo nazaj. Ker to od vsega sedaj res najbolj rabijo, da jim pošilja moč in ljubezen.
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+1
1 0
osservatore
11. 08. 2026 09.43
" Svoji domovini pošiljam vso svojo moč in ljubezen". Namesto lepih pozdravov bi lahko poslala kakšno pomoč v miljonih $.
Odgovori
+1
1 0
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