Shakira po uničujočem potresu sorojakom namenila čustveno sporočilo

Shakira, ki se je rodila v kolumbijskem mestu Barranquilla, je na družbenem omrežju delila čustveno sporočilo, medtem ko se njeni rojaki spopadajo s posledicami močnega potresa, ki je z magnitudo 7,4 prizadel Kolumbijo.

"Ljubljena Kolumbija, v mislih sem z vsemi, ki ste danes občutili ta potres, ter z družinami, ki preživljajo trenutke negotovosti in stiske. V takšnih trenutkih Kolumbijci znamo stopiti skupaj in si pomagati. Svoji domovini pošiljam vso svojo moč in ljubezen. Stopimo skupaj, podprimo drug drugega in spremljajmo navodila pristojnih, da bomo lahko čim prej priskočili na pomoč," je zapisala pevka, ki že leta živi v ZDA, vendar je na svojo domovino močno navezana.