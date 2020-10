Shakira pokazala deskarske spretnosti

Shakira je našla novo obliko športa, ki ji je pisana na kožo. Ljubiteljica morja in adrenalina že nekaj tednov redno obiskuje surfersko laguno na severu Španije, blizu kraja Bilbao. Zvezdnica je na Instagramu, kjer ima skoraj 69 milijonov sledilcev, delila fotografije, na katerih pozira med deskanjem na vodi, na obrazu pa se ji ob tem nariše širok nasmeh, ki ponazarja nepopisno srečo.

43-letna kolumbijska zvezdnica je svoje izkušnje z valovi pokazala tudi v videoposnetku, ki so ga delili na Instagramovem profilu Wave Garden – podjetja, ki s pomočjo tehnologije ustvari umetne valove in najboljše pogoje za deskanje. Tako ljubitelji deskanja niso odvisni od idealnih vremenskih pogojev.

Proti koncu videa, ki ga spremlja glasbena podlaga pesmi Girl like me, ki jo Shakira izvaja s skupinoBlack Eyed Peas, zvezdnica skoči v trenerjev objem in po končani vožnji od navdušenja zavpije: "Bilo je mega." Brez dvoma lahko rečemo, da je kraj pravi raj za deskarje na vodi.