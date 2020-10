Shakira pokazala novega hišnega ljubljenčka Maxa

Shakira, ki ima na priljubljenem družbenem omrežju na Instagramu skoraj 69 milijonov sledilcev in oboževalcev, je tokrat priložnost izkoristila, da je pokazala novega člana njihove družine.

"Naj vam predstavim Maxa Piquéja Mebaraka! Ali z drugimi besedami ljubko kepico,"je zapisala pod dve objavljeni fotografiji, na katerih k sebi stiska mehko belo kepico oziroma ljubkega zajčka.

Nad novim hišnim ljubljenčkom sta verjetno še posebej navdušena njena sinova, 7-letni Milan in 5-letni Sasha. Ob pogledu na fotografiji pa so raznežili tudi pevkini oboževalci, ki so pod objavo komentirali, da je njihov hišni ljubljenček lep in zelo ljubek.