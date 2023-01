Shakira ponovno odgovorila Piqueju, napovedana tudi nova pesem o nogometašu

Če Gerard Pique na Instagramu objavi fotografijo s svojo novo izbranko, je to nova provokacija za pevko Shakiro, ki mora seveda na to odgovoriti. Kolumbijska zvezdnica je na fotografijo, s katero je nogometaš uradno potrdil zvezo s 23-letno študentko Claro Chio Marti, odgovorila kar s svojo nedavno izdano pesmijo. Na Instagram je objavila posnetek plesa na del svoje pesmi. "Ženske ne jočemo več, ženske plešemo," je pripisala ob tem in s tem žogico ponovno vrgla nogometašu.