Shakira pripravlja nov plesni šov z izzivi za vse generacije

Shakira , katere talenti segajo na različna področja, se tokrat spušča v producentske vode. Kot glavno ime novega ameriškega plesnega šova, ki bo gledalcem na voljo prek televizijske mreže NBC, bo vpeta v celoten kreativni proces nastanka oddaje. Grammyjevka bo tako pomemben del novega projekta imenovanega Dancing With Myself , ki obljublja pozitivno plesno vzdušje, v njem pa bodo lahko uživale celotne družine.

Prijateljsko plesno tekmovanje so navdihnili spletni plesni izzivi, ki so preplavili družbena omrežja. Tako bo oddaja tedensko gostila skupine plesalcev vseh kategorij in vseh starosti, ki bodo med seboj tekmovali v energičnih koreografijah, ki si jih bodo zamislili in jih kasneje odplesali nekateri od zvezdnikov, med katerimi bo seveda tudi kolumbijska pevka.

Shakira je pred začetkom projekta dejala: ''Navdušena sem, da bom lahko del plesnega tekmovanja, ki v svoje središče postavlja kreativnost, in to, kako se ta zrcali v osebnem izrazu. Vse to pa močno prispeva k občutku skupnosti. Sama sem bila naravnost presunjena zaradi talenta, ki sem mu bila priča, zahvaljujoč družbenim omrežjem. Ples je bil tudi v mojem življenju gonilna sila in veselim se pokazati svetu, kako moč preobrazbe in moči ter veselja nosi v sebi.''